Fahrradfahrer bei Unfall im Vogtland schwer verletzt

Ein E-Bike-Fahrer ist in Lengenfeld gestürzt und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen.

Polizei und Rettungsdienst mussten am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall im vogtländischen Lengenfeld ausrücken. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau am Freitag sagte, war der Radfahrer gegen 14 Uhr mit seinem E-Bike gestürzt. Der Unfall ereignete sich nahe dem Bahnhof der Stadt. Der 42-jährige Fahrer wurde so schwer verletzt,...