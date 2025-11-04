Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild vom Feuerwehreinsatz am Reinsdorfer Weg im Mai. Diesmal hatte die Wehr nichts zu löschen.
Bild vom Feuerwehreinsatz am Reinsdorfer Weg im Mai. Diesmal hatte die Wehr nichts zu löschen. Bild: G. Möckel
Bild vom Feuerwehreinsatz am Reinsdorfer Weg im Mai. Diesmal hatte die Wehr nichts zu löschen.
Bild vom Feuerwehreinsatz am Reinsdorfer Weg im Mai. Diesmal hatte die Wehr nichts zu löschen. Bild: G. Möckel
Reichenbach
Feuerwehreinsatz in Netzschkau: Zu löschen gab‘s nichts, obwohl es gebrannt hat
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Feuerwehren aus Netzschkau und Reichenbach sind zu einer Lagerhalle am Reinsdorfer Weg ausgerückt - da wurden Erinnerungen an den Großbrand im Mai wach.

Mit voller Kapelle ist die Feuerwehr Dienstagmittag an eine Lagerhalle am Reinsdorfer Weg in Netzschkau ausgerückt - in dem Gebäudeteil des einstigen Nema-Industriekomplexes war erst im Mai ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer hatte die Wehren über zwei Tage in Atem gehalten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
27.10.2025
3 min.
Ranklotzen an der Göltzschtalbrücke: Wer für freie Sicht auf das Wahrzeichen des Vogtlands sorgt
David Erdmann aus Reichenbach: voller Tatendrang und frischer Ideen.
An der Göltzschtalbrücke wurde bei einem Arbeitseinsatz Wildwuchs zwischen Bühne und Brücke beseitigt. Die Brücke ist jetzt besser zu sehen. Was all das mit Sherlock Holmes zu tun hat.
Petra Steps
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
22.10.2025
1 min.
Förderverein lädt zum Arbeitseinsatz an die Göltzschtalbrücke ein
Treffpunkt zum Arbeitseinsatz ist der Festplatz an der Göltzschtalbrücke.
Am 25. Oktober ist jede helfende Hand willkommen. Wer kann, sollte Geräte zur Baum- und Heckenpflege mitbringen.
Gerd Betka
Mehr Artikel