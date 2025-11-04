Feuerwehreinsatz in Netzschkau: Zu löschen gab‘s nichts, obwohl es gebrannt hat

Reichenbach
Feuerwehren aus Netzschkau und Reichenbach sind zu einer Lagerhalle am Reinsdorfer Weg ausgerückt - da wurden Erinnerungen an den Großbrand im Mai wach.
Mit voller Kapelle ist die Feuerwehr Dienstagmittag an eine Lagerhalle am Reinsdorfer Weg in Netzschkau ausgerückt - in dem Gebäudeteil des einstigen Nema-Industriekomplexes war erst im Mai ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer hatte die Wehren über zwei Tage in Atem gehalten.
