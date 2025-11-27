Figuren der Reichenbacher Pyramide repariert und frisch bemalt

Am Donnerstag erfolgte der Aufbau vorm Rathaus. Die Mylauer Pyramide soll am 20. Dezember aufgestellt werden.

In Reichenbach ist am Donnerstag rechtzeitig vorm 1. Advent die Pyramide vorm Rathaus aufgebaut worden. Die Figuren hat Gerd Conrad repariert. Sie erhielten neue Arme oder Hände. Seine Lebensgefährtin Kerstin Meisel hat Bergmann, Engel, Nachtwächter, Schneemann, Klößefrau und Co liebevoll neu bemalt. Dafür waren mehr Stunden nötig als für...