Gerd Conrad mit den restaurierten Figuren vorm Rathaus.
Gerd Conrad mit den restaurierten Figuren vorm Rathaus. Bild: Heike Keßler/Stadtverwaltung Reichenbach
Reichenbach
Figuren der Reichenbacher Pyramide repariert und frisch bemalt
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Donnerstag erfolgte der Aufbau vorm Rathaus. Die Mylauer Pyramide soll am 20. Dezember aufgestellt werden.

In Reichenbach ist am Donnerstag rechtzeitig vorm 1. Advent die Pyramide vorm Rathaus aufgebaut worden. Die Figuren hat Gerd Conrad repariert. Sie erhielten neue Arme oder Hände. Seine Lebensgefährtin Kerstin Meisel hat Bergmann, Engel, Nachtwächter, Schneemann, Klößefrau und Co liebevoll neu bemalt. Dafür waren mehr Stunden nötig als für...
