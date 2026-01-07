MENÜ
  • Filetstück in bester Lage - Kann ein Wirt das ehemalige Reichenbacher Kinderkaufhaus wachküssen?

Für das imposante ehemalige Kinderkaufhaus in Reichenbach werden neue Interessenten gesucht.
Für das imposante ehemalige Kinderkaufhaus in Reichenbach werden neue Interessenten gesucht. Bild: Gerd Betka/Archiv
Obwohl das Stadtmarketing längst auszogen ist: Die Botschaft des Schildes gilt immer noch.
Obwohl das Stadtmarketing längst auszogen ist: Die Botschaft des Schildes gilt immer noch. Bild: Gerd Betka/Achiv
Das Erdgeschoss des Kinderkaufhauses war vor der Nutzung durch das Stadtmarketing umfassend modernisiert worden.
Das Erdgeschoss des Kinderkaufhauses war vor der Nutzung durch das Stadtmarketing umfassend modernisiert worden. Bild: Franko Martin/Archiv
Reichenbach
Filetstück in bester Lage - Kann ein Wirt das ehemalige Reichenbacher Kinderkaufhaus wachküssen?
Redakteur
Von Gunter Niehus
Seitdem das Stadtmarketing Ende September das Haus im Herzen der Innenstadt verlassen hat, steht es leer. Wie die Chancen für ein Restaurant stehen.

Die Stadt sucht und sucht. Doch noch hat sie niemanden gefunden, der dem ehemaligen Kinderhaushaus in der Reichenbacher Innenstadt neues Leben einhauchen will. Seitdem das Stadtmarketing Ende September mit all seinen Veranstaltungen ausgezogen ist, weil keine Fördermittel mehr flossen, steht das markante Gebäude leer. „Seit August haben sich...
