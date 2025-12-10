„Finde deinen Platz“: So will das Vogtland Kaufkraft ins Land holen – aus Leipzig, Dresden, München

Was haben wir, was andere nicht haben? Die Antwort steckt in einem coolen Image-Film aus Reichenbach – und das ist erst der Anfang.

„Platz haben – finde deinen Platz im Vogtland“. Unter dieser Überschrift hat sich die Region vor ein paar Tagen mit einer ambitionierten Image-Kampagne auf den Weg gemacht. Auf den Weg in Metropolregionen in und um Leipzig, Dresden, München oder sonst wo. Zu jungen Menschen und alten. Zu Leuten, die sich was aufbauen, die sich verändern...