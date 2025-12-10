MENÜ
  „Finde deinen Platz": So will das Vogtland Kaufkraft ins Land holen – aus Leipzig, Dresden, München

Platz zum arbeiten, Platz zum leben – mit solchen Bildern setzt der Film „Platz haben – Dein Platz im Vogtland“ das Vogtland in Szene.
Platz zum arbeiten, Platz zum leben – mit solchen Bildern setzt der Film „Platz haben – Dein Platz im Vogtland“ das Vogtland in Szene. Bild: Screenshot Wirtschaftsvereinigung/Frieder Strobel
Die Köpfe hinter der Vogtland-Kampagne: Frieder Strobel (rechts) und Ralf Schaller vom Vorstand der Wirtschaftsvereinigung Nördliches Vogtland mit Sitz in Reichenbach.
Die Köpfe hinter der Vogtland-Kampagne: Frieder Strobel (rechts) und Ralf Schaller vom Vorstand der Wirtschaftsvereinigung Nördliches Vogtland mit Sitz in Reichenbach. Bild: Gerd Möckel
Das Vogtland hat alles - wunderschöne Natur und Anbindungen für den schnellen Weg in die Metropolregionen.
Das Vogtland hat alles - wunderschöne Natur und Anbindungen für den schnellen Weg in die Metropolregionen. Bild: Screenshot Wirtschaftsvereinigung/Frieder Strobel
Auf das Vogtland und das Leben.
Auf das Vogtland und das Leben. Bild: Screenshot Wirtschaftsvereinigung/Frieder Strobel
Das Vogtland und der schlafende Riese - die größte Ziegelbrücke der Welt.
Das Vogtland und der schlafende Riese - die größte Ziegelbrücke der Welt. Bild: Screenshot Wirtschaftsvereinigung/Frieder Strobel
Mitgliederstarke Feuerwehren gehören zu einer intakten Infrastruktur.
Mitgliederstarke Feuerwehren gehören zu einer intakten Infrastruktur. Bild: Screenshot Wirtschaftsvereinigung/Frieder Strobel
Das Vogtland hat viele starke Unternehmen – darunter sind sogar Weltmarktführer.
Das Vogtland hat viele starke Unternehmen – darunter sind sogar Weltmarktführer. Bild: Screenshot Wirtschaftsvereinigung/Frieder Strobel
Moderne Schulen, moderne Kitas – auch darauf macht der Film aufmerksam.
Moderne Schulen, moderne Kitas – auch darauf macht der Film aufmerksam. Bild: Screenshot Wirtschaftsvereinigung/Frieder Strobel
„Finde deinen Platz“: So will das Vogtland Kaufkraft ins Land holen – aus Leipzig, Dresden, München
Von Gerd Möckel
Was haben wir, was andere nicht haben? Die Antwort steckt in einem coolen Image-Film aus Reichenbach – und das ist erst der Anfang.

„Platz haben – finde deinen Platz im Vogtland“. Unter dieser Überschrift hat sich die Region vor ein paar Tagen mit einer ambitionierten Image-Kampagne auf den Weg gemacht. Auf den Weg in Metropolregionen in und um Leipzig, Dresden, München oder sonst wo. Zu jungen Menschen und alten. Zu Leuten, die sich was aufbauen, die sich verändern...
