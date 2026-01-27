Flächen für Gewerbe - Wo die Industrie rund um Reichenbach noch wachsen kann

Direkt am Autobahnanschluss Reichenbach stehen jetzt zwei Gewerbeflächen zur Verfügung. Wo die plötzlich herkommen.

Zwei vollerschlossene Gewerbeflächen am Autobahnanschluss Reichenbach stehen jetzt für potenzielle Investoren zur Verfügung. So hat es der Planungszweckverband Pia beschlossen, dem die Städte Reichenbach und Lengenfeld sowie die Gemeinde Heinsdorfergrund angehören. Ein Grundstück ist 1,8 Hektar, das andere 4 Hektar groß. Der Hintergrund:...