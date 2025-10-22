Förderverein lädt zum Arbeitseinsatz an die Göltzschtalbrücke ein

Am 25. Oktober ist jede helfende Hand willkommen. Wer kann, sollte Geräte zur Baum- und Heckenpflege mitbringen.

Der Förderverein Göltzschtalbrücke hat für Samstag, 25. Oktober alle Mitglieder, Unterstützer und Freunde zum Arbeitseinsatz im Brückengelände eingeladen. „Jede helfende Hand ist willkommen. Gemeinsam schaffen wir mehr“, sagt Fördervereinschef Mike Purfürst. Beginn ist 8.30 Uhr. Treffpunkt ist der Festplatz an der Brücke. Im...