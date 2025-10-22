Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Treffpunkt zum Arbeitseinsatz ist der Festplatz an der Göltzschtalbrücke.
Treffpunkt zum Arbeitseinsatz ist der Festplatz an der Göltzschtalbrücke. Bild: David Rötzschke/Archiv
Treffpunkt zum Arbeitseinsatz ist der Festplatz an der Göltzschtalbrücke.
Treffpunkt zum Arbeitseinsatz ist der Festplatz an der Göltzschtalbrücke. Bild: David Rötzschke/Archiv
Reichenbach
Förderverein lädt zum Arbeitseinsatz an die Göltzschtalbrücke ein
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 25. Oktober ist jede helfende Hand willkommen. Wer kann, sollte Geräte zur Baum- und Heckenpflege mitbringen.

Der Förderverein Göltzschtalbrücke hat für Samstag, 25. Oktober alle Mitglieder, Unterstützer und Freunde zum Arbeitseinsatz im Brückengelände eingeladen. „Jede helfende Hand ist willkommen. Gemeinsam schaffen wir mehr“, sagt Fördervereinschef Mike Purfürst. Beginn ist 8.30 Uhr. Treffpunkt ist der Festplatz an der Brücke. Im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
15:00 Uhr
2 min.
Ein ganz besonderer Schnappschuss: Die Sonne küsst das Wahrzeichen des Vogtlands
Harald Appel aus Netzschkau gelang ein tolles Foto. Er fotografierte einen Regenbogen über der Göltzschalbrücke. Wie die Aufnahme gelang.
Gunter Niehus
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
05.10.2025
1 min.
Netzschkau: Motorradfahrer schwer verletzt - Unfallverursacher flüchtet
Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Unfallverursacher.
Der Pkw-Fahrer missachtete beim Abbiegen von der Stoppbachtalstraße Richtung Greiz die Vorfahrt. Nach dem Zusammenstoß machte er sich einfach davon.
Gerd Betka
Mehr Artikel