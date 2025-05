Freibad Mylau startet eine Woche später in die Jubiläumssaison

Schon bald ruft im Freibad Mylau der erste Badegang. Zugleich werden Ideen für die Party zum 130-jährigen Bestehen des Bades gesucht.

Als eines der ältesten noch aktiv betriebenen Freibäder in Sachsen startet das Freibad Mylau in Kürze in die Jubiläumssaison. Es besteht seit 130 Jahren. „Neben größeren Instandhaltungsmaßnahmen und kleineren technischen Problemen führt auch die kühle Witterung dazu, dass wir eine Woche später als üblich den Badbetrieb starten“,...