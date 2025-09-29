Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Besucher haben den Freizeitpark Plohn erneut außerordentlich gut gewertet.
Besucher haben den Freizeitpark Plohn erneut außerordentlich gut gewertet. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Freizeitpark Plohn beim Parkscout Publikums Award viermal unter den Top 5
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vogtländer punkten unter den besten Themenparks und bei den besten Holzachterbahnen. 2026 ruft eine Weltneuheit.

Die Besucher haben entschieden. Der Freizeitpark Plohn hat es beim Publikums Award 2024/25 des Online-Portals parkscout.de viermal unter die besten Fünf geschafft. Mehr als 65.000 Teilnehmer stimmten ab – ein neuer Rekord. „Wir sind megastolz, in gleich mehreren Kategorien neben den Branchengiganten unter die Top 5 gekommen zu sein“, hält...

11.07.2025
1 min.
Vogtländischer Freizeitpark Plohn: Warum er im sachsenweiten Vergleich ganz vorn landet
Der Freizeitpark Plohn wurde auf Google gut bewertet.
Das Vergleichsportal Testberichte.de stellt dem Freizeitpark ein tolles Zeugnis aus. Grundlage sind Google-Bewertungen. Was Nutzern besonders gefällt.
Gunter Niehus
16.09.2025
3 min.
Sächsische Freizeitparks mit durchwachsener Sommersaison
Der Sonnenlandpark Chemnitz blickt auf eine durchwachsene Saison. (Archivbild)
Regen, Baustellen und anstehende Jubiläen. Warum einige sächsische Freizeitparks eine gemischte Bilanz ziehen. Ein Park sticht aber besonders heraus.
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
Mehr Artikel