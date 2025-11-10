Fröbelkindergarten in Reichenbach: Was für und was gegen den Erhalt spricht

Die Arbeiterwohlfahrt hatte zum Austausch mit Stadträten, Stadtverwaltung und Eltern eingeladen. Warum die Schließung des Hauses überhaupt diskutiert wird, und wo Alternativen liegen.

Zu viele Plätze, zu wenig Kinder. Auf diese Formel lässt sich das Problem bringen, das die Stadt Reichenbach mit ihrer Kindertagesstätten-Struktur hat. 2023 gab es 1299 Plätze in Krippen, Kindergärten und Horten. 155 blieben unbesetzt. Jeder achte Platz. Doch wo sollen Kapazitäten abgebaut oder Kitas geschlossen werden? „Da sollte man...