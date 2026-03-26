Frühjahrsputz steht an: „Wer mal sehen will, wie das geht, der kommt nach Plohn“

Reichenbach
In Plohn und Abhorn geht‘s am Samstag wieder zur Sache – auch beim Après-Putz im Anschluss.
In den Lengenfelder Ortsteilen Plohn und Abhorn steht am Samstag der traditionelle Frühjahrsputz an. Ab 9 Uhr geht‘s an allen Straßenrändern und -gräben zur Sache. „Wer mal sehen will, wie das geht, der kommt nach Plohn“, warb Ortsvorsteher Steffen Weichold im jüngsten Stadtrat um viele Helfer.
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