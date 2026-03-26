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Frühjahrsputz in Plohn, die Beteiligung ist traditionell hoch.
Frühjahrsputz in Plohn, die Beteiligung ist traditionell hoch. Foto: Ortschaftsrat Plohn/Weichold/Archiv
Einsatz an den Straßenrändern – Jung und Alt machen jedes Jahr gemeinsame Sache.
Einsatz an den Straßenrändern – Jung und Alt machen jedes Jahr gemeinsame Sache. Foto: Steffen Weichold/Archiv
Es hat sich mal wieder gelohnt.
Es hat sich mal wieder gelohnt. Foto: Steffen Weichold/Archiv
Frühjahrsputz in Plohn, die Beteiligung ist traditionell hoch.
Frühjahrsputz in Plohn, die Beteiligung ist traditionell hoch. Foto: Ortschaftsrat Plohn/Weichold/Archiv
Einsatz an den Straßenrändern – Jung und Alt machen jedes Jahr gemeinsame Sache.
Einsatz an den Straßenrändern – Jung und Alt machen jedes Jahr gemeinsame Sache. Foto: Steffen Weichold/Archiv
Es hat sich mal wieder gelohnt.
Es hat sich mal wieder gelohnt. Foto: Steffen Weichold/Archiv
Reichenbach
Frühjahrsputz steht an: „Wer mal sehen will, wie das geht, der kommt nach Plohn“
Redakteur
Von Gerd Möckel
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In Plohn und Abhorn geht‘s am Samstag wieder zur Sache – auch beim Après-Putz im Anschluss.

In den Lengenfelder Ortsteilen Plohn und Abhorn steht am Samstag der traditionelle Frühjahrsputz an. Ab 9 Uhr geht‘s an allen Straßenrändern und -gräben zur Sache. „Wer mal sehen will, wie das geht, der kommt nach Plohn“, warb Ortsvorsteher Steffen Weichold im jüngsten Stadtrat um viele Helfer.
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