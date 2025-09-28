Führungswechsel im Gesundheitsamt des Vogtlandkreises: Dorit Wunderlich tritt Amt an

Reichenbach
Dorit Wunderlich tritt als neue Amtsärztin des Vogtlandkreises an. Sie übernimmt die Leitung von Dr. Katja Heinicke. Warum dieser Wechsel?
Dorit Wunderlich ist ab 1. Oktober neue Amtsärztin des Vogtlandkreises. Sie folgt auf Dr. Katja Heinicke. Die Klingenthalerin hatte das Amt im Dezember 2023 übernommen, zieht sich nun aber aus persönlichen Gründen aus der Leitung des Gesundheitsamtes zurück, teilte das Landratsamt mit.
