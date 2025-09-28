Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zahnärztin Dorit Wunderlich ist neue Amtsärztin des Vogtlandkreises.
Zahnärztin Dorit Wunderlich ist neue Amtsärztin des Vogtlandkreises. Bild: Landratsamt Vogtlandkreis
Zahnärztin Dorit Wunderlich ist neue Amtsärztin des Vogtlandkreises.
Zahnärztin Dorit Wunderlich ist neue Amtsärztin des Vogtlandkreises. Bild: Landratsamt Vogtlandkreis
Reichenbach
Führungswechsel im Gesundheitsamt des Vogtlandkreises: Dorit Wunderlich tritt Amt an
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dorit Wunderlich tritt als neue Amtsärztin des Vogtlandkreises an. Sie übernimmt die Leitung von Dr. Katja Heinicke. Warum dieser Wechsel?

Dorit Wunderlich ist ab 1. Oktober neue Amtsärztin des Vogtlandkreises. Sie folgt auf Dr. Katja Heinicke. Die Klingenthalerin hatte das Amt im Dezember 2023 übernommen, zieht sich nun aber aus persönlichen Gründen aus der Leitung des Gesundheitsamtes zurück, teilte das Landratsamt mit.
