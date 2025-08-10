Fünf Begriffe sind im Rennen: Was wird das Vogtland-Wort des Jahres?

Reichenbach
Noch bis Mittwoch können Vogtländerinnen und Vogtländer beim Mundart-Wettstreit abstimmen. In diesem Jahr geht es um Objekte aus der Küche. Kennen Sie alle?
Küchengeräte in Mundart stehen in diesem Jahr zur Wahl: Noch bis zum 13. August können Vogtländerinnen und Vogtländer online über das „Vogtländische Wort des Jahres 2025“ abstimmen. Die Prämierung findet am 17. August beim „Löwenspektakel“ zur 800-Jahr-Feier in Kürbitz statt.
