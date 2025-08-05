Garage in Reichenbach steht offen - E-Bike gestohlen

Der Wert des Rades beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Worauf die Polizei nun setzt.

Das Tor einer Garage in Reichenbach war am Montag, 4. August, offen, was Diebe offenbar als eine Einladung verstanden haben. Darüber hat die Polizei berichtet. Ein E-Bike im Wert von geschätzten 3000 Euro ist am Nachmittag im Zeitraum zwischen 15 und 16 Uhr aus der offenen Garage an der Blumengasse gestohlen worden. Laut der Mitteilung von der...