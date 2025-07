Garten einmal anders: Warum ein Neu-Vogtländer auf die Permakultur schwört

Gärtnern kann man auf vielerlei Weise. Permakultur ist ein besonders nachhaltiges und naturverbundenes Konzept. Was den Garten von Peter Jahnke von anderen Gärten unterscheidet.

Permakultur bedeutet, in einem Nutzgarten die Natur nachzuahmen, vorhandene Ressourcen zu nutzen und so Ernteerfolge zu erzielen. Peter Jahnke, der viele Jahre in der Nähe von Berlin lebte, fand im Ruhestand seinen neuen Lebensmittelpunkt im Vogtland. Er wohnt und gärtnert in Cunsdorf. Sein grünes Reich hat er im Kleingartenverein in Cunsdorf...