Gas geben und Gutes tun: Was rennende Mütter im Vogtland bewirken wollen

Sie heißen „Vogtland Running Moms", also rennende Mütter, die manchmal auch nur spazieren gehen - aber immer mit dem Gedanken des Miteinanders. Was die Frauen am Sonnabend außerdem bewegte.

Sie nennen sich „Vogtland Running Moms". Am Samstag liefen aber auch Männer los. Etwa 35 Frauen und ein paar Männer starteten in Lengenfeld zu einem Spendenlauf, der einem guten Zweck diente. Das an diesem Tag gesammelte Geld kommt der Frauen- und Kinderschutzwohnung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Auerbach zu Gute. 220 Euro lagen nach... Sie nennen sich „Vogtland Running Moms". Am Samstag liefen aber auch Männer los. Etwa 35 Frauen und ein paar Männer starteten in Lengenfeld zu einem Spendenlauf, der einem guten Zweck diente. Das an diesem Tag gesammelte Geld kommt der Frauen- und Kinderschutzwohnung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Auerbach zu Gute. 220 Euro lagen nach...