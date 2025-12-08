Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit Sport im doppelten Sinne etwas bewegen, ist das Motto der laufenden Frauen. Bild: Silvia Kölbel
Mit Sport im doppelten Sinne etwas bewegen, ist das Motto der laufenden Frauen. Bild: Silvia Kölbel
Mit Sport im doppelten Sinne etwas bewegen, ist das Motto der laufenden Frauen.
Mit Sport im doppelten Sinne etwas bewegen, ist das Motto der laufenden Frauen. Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Gas geben und Gutes tun: Was rennende Mütter im Vogtland bewirken wollen
Von Silvia Kölbel
Sie heißen „Vogtland Running Moms", also rennende Mütter, die manchmal auch nur spazieren gehen - aber immer mit dem Gedanken des Miteinanders. Was die Frauen am Sonnabend außerdem bewegte.

Sie nennen sich „Vogtland Running Moms". Am Samstag liefen aber auch Männer los. Etwa 35 Frauen und ein paar Männer starteten in Lengenfeld zu einem Spendenlauf, der einem guten Zweck diente. Das an diesem Tag gesammelte Geld kommt der Frauen- und Kinderschutzwohnung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Auerbach zu Gute. 220 Euro lagen nach...
