Geht im Alten Wasserwerk in Reichenbach das Licht aus?

Seit 15 Jahren hat der Verein Aqua et Natura das Haus von der Stadt gepachtet. Warum stehen jetzt im Verein die Zeichen auf Auflösung? Und wie wäre es mit einer Eventlocation?

Mehr als 140 Veranstaltungen mit über 7000 Besuchern haben in den vergangenen 15 Jahren im Alten Wasserwerk im Park der Generationen in Reichenbach stattgefunden. Zumeist Vorträge, aber auch Ausstellungen, Feiern, Filme, Kabarett, Weiterbildungen und Wanderungen. Diese Entwicklung ist dem Verein Aqua et Natura zu verdanken, der das Objekt 2010...