Gespanne auf Tour durchs Vogtland

Mit dem zehnten Gespanntreffen an der Göltzschtalbrücke feierten die Teilnehmer ein kleines Jubiläum. Jürgen Bär hatte die Initiative für jährliche Ausfahrten einst ins Leben gerufen.

2016 hatte Jürgen Bär eine Idee: Der Gespannfahrer wollte mit Gleichgesinnten zu einer entspannten Ausfahrt starten. Er machte ein wenig Werbung unter Fahrern der besonderen Motorräder und die machten wiederum Werbung. Damals kamen 23 Gespann- und einige Motorradfahrer. Diesmal waren es knapp 20 Gespanne von der Eisenacher EMW über die...