Gesperrter Wanderweg: Lengenfeld erhöht Druck auf Waldbesitzer

Jede Woche gehen in der Stadtverwaltung Lengenfeld Beschwerden über den Zustand des Wanderweges am Lenckteich ein. Jedes Mal erklärt der Ortschef, dass die Stadt alle Register zieht, um den unerfreulichen Zustand an dem beliebten Ausflugsziel zu beseitigen. "So kann es nicht mehr weitergehen, wir schreiben den Besitzer jetzt noch einmal an",...