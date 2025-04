Gesundheitsmesse in Reichenbach: So lief die Neuauflage

Ein Vortrag fand während der Neuauflage der Gesundheitsmesse in Reichenbach besonders viel Aufmerksamkeit. Welcher das war und wie die Veranstalter die Resonanz auf die Neuauflage bewerten.

Gut 100 Besucher hat am Mittwoch die Gesundheitsmesse im ehemaligen Kinderkaufhaus in Reichenbach gezählt. Infostände widmeten sich den Themen Hören, Bandagen, Lip- und Lymphödem, Demenz, Fitness, Naturgesundheit und Verbraucherschutz. Im Bild (von links) lässt sich Sabine Kaftan von Jasmin Scherzer am Stand der Alten Stadtapotheke den...