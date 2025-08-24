Giftiger Pilz verhagelt teilweise die Roggenernte im Vogtland

Sein Name klingt völlig harmlos. Doch der hauptsächlich im Roggen vorkommende Pilz enthält giftige Substanzen. Was das für die Landwirte im Vogtland bedeutet.

Das war eigentlich anders geplant: Auf einigen Flächen im Vogtland haben die Landwirte das Dreschen des Brot-Roggens zeitlich ganz nach hinten schieben müssen. Denn ein Teil der Ernte ist von Mutterkorn durchsetzt. Das klingt harmlos. Doch Mutterkorn ist ein giftiger Pilz, der Alkaloide bildet. In feuchten Sommern ist die Gefahr des Pilzbefalls...