Göltzschtalbrücke im Vogtland: Neuer Lehrpfad wird freigegeben

Jeden letzten Sonntag im Monat lädt der Fremdenverkehrsverein Nördliches Vogtland zu einer Führung rund um die weltgrößte Ziegelbrücke ein. Dieses Mal gibt es mehr als das normale Programm.

Am Sonntag, 13 Uhr, startet am Infopunkt des Fremdenverkehrsvereins Nördliches Vogtland auf dem Parkplatz 1 die öffentliche Führung zur Baugeschichte der Göltzschtalbrücke, die jeden Monat angeboten wird. Diesmal aber gibt es ein kleines Zusatzprogramm: „Wir weihen unseren neu gestalteten Brückenlehrpfad ein“, kündigt Vereinschefin... Am Sonntag, 13 Uhr, startet am Infopunkt des Fremdenverkehrsvereins Nördliches Vogtland auf dem Parkplatz 1 die öffentliche Führung zur Baugeschichte der Göltzschtalbrücke, die jeden Monat angeboten wird. Diesmal aber gibt es ein kleines Zusatzprogramm: „Wir weihen unseren neu gestalteten Brückenlehrpfad ein“, kündigt Vereinschefin...