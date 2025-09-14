Göltzschtalbrücke im Vogtland vor 175 Jahren eingeweiht: Mehr als 300 Besucher bei Jubiläumsveranstaltung

Zum Jubiläum 175 Jahre Schlusssteinlegung der Göltzschtalbrücke erlebten die Besucher am Sonntag eine kurzweilige Feierstunde des Fremdenverkehrsvereins.

Mehr als 300 Besucher waren am Sonntag zur Jubiläumsveranstaltung 175 Jahre Schlusssteinlegung an die Göltzschtalbrücke gekommen. Die Akteure des Fremdenverkehrsvereins und das Trio „Brückengebläse“ begrüßten die Gäste an diesem trüben, regnerischen Tag. So war es auch 1850. Fremdenführer Hannes Reinhold stellte Fakten von damals mit...