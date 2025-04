Göltzschtalbrücke: Rock Classics vereinen zu Pfingsten Welthits von Deep Purple bis Vivaldi

Stefan Fraas verspricht für das Konzert zwei Drittel neue Titel. Andreas Kümmert führt das Gesangsquartett an. Warum das Event für die Vogtland-Philharmonie so wichtig ist.

Bei den 8. Rock Classics am Pfingstsamstag, 7. Juni, sind an der Göltzschtalbrücke einmal mehr Welthits aus Klassik, Rock und Pop zu erleben. „Zwei Drittel der Titel haben weder die Vogtland-Philharmonie noch die René-Möckel-Band jemals gespielt“, versprach Stefan Fraas am Mittwoch beim Pressetermin in Ketzels Mühle. Entsprechend groß...