An einer Baustelle bei Netzschkau wird die Vollsperrung verlängert.
An einer Baustelle bei Netzschkau wird die Vollsperrung verlängert. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf
Reichenbach
Göltzschtalstraße bei Netzschkau bleibt bis vor Weihnachten gesperrt
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stabilisierung der Straßenböschung erweist sich als aufwendiger als erwartet. Das Vorhaben kostet rund 320.000 Euro.

Die Vollsperrung der Göltzschtalstraße nordwestlich von Netzschkau muss aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf voraussichtlich bis kurz vor Weihnachten verlängert werden. Das hat jetzt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilt. Die Anfang Oktober begonnenen Arbeiten im Untergrund zur Stabilisierung der Straßenböschung erwiesen...
