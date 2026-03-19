„Gott hat mir meinen Schlaganfall geschenkt“: In Reichenbach gibt’s Antworten auf große Fragen

Die Jugendwoche „Alive“ steht vor der Tür. Es gibt Kreativ-Angebote, Cocktails, Musik, Tanz und Abende mit ganz viel Tiefgang. Ein Angebot junger Christen für junge Leute.

Mit Gott verhält es sich vielleicht ein wenig so wie mit der Kultur. Man weiß nicht, wie die Welt ohne sie aussähe. Ein Vergleich, der für Evelyn Kämpf durchaus naheliegt. Schließlich hat die Jugendreferentin der Jugendgruppen „Entschieden für Christus“ Reichenbach und Limbach den Hut auf bei der Reichenbacher Jugendwoche „Alive“....