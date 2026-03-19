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Die Vorbereitungen auf „Alive“ laufen. Die Jugendwoche steigt vom 25. bis 28. März.
Die Vorbereitungen auf „Alive“ laufen. Die Jugendwoche steigt vom 25. bis 28. März. Foto: Evelyn Kämpf
Ihr sucht Anschluss? Dann schaut doch bei der Jugendwoche in Reichenbach vorbei, sagen Evelyn Kämpf, Caro Spörl und Joel Kugler (von rechts).
Ihr sucht Anschluss? Dann schaut doch bei der Jugendwoche in Reichenbach vorbei, sagen Evelyn Kämpf, Caro Spörl und Joel Kugler (von rechts). Foto: Gerd Möckel
Foto-Shooting am Veranstaltungsort – hier im Garten der Landeskirchlichen Gemeinschaft an der Reichenbacher Kirchgasse.
Foto-Shooting am Veranstaltungsort – hier im Garten der Landeskirchlichen Gemeinschaft an der Reichenbacher Kirchgasse. Foto: Evelyn Kämpf
Die Vorbereitungen auf „Alive“ laufen. Die Jugendwoche steigt vom 25. bis 28. März.
Die Vorbereitungen auf „Alive“ laufen. Die Jugendwoche steigt vom 25. bis 28. März. Foto: Evelyn Kämpf
Ihr sucht Anschluss? Dann schaut doch bei der Jugendwoche in Reichenbach vorbei, sagen Evelyn Kämpf, Caro Spörl und Joel Kugler (von rechts).
Ihr sucht Anschluss? Dann schaut doch bei der Jugendwoche in Reichenbach vorbei, sagen Evelyn Kämpf, Caro Spörl und Joel Kugler (von rechts). Foto: Gerd Möckel
Foto-Shooting am Veranstaltungsort – hier im Garten der Landeskirchlichen Gemeinschaft an der Reichenbacher Kirchgasse.
Foto-Shooting am Veranstaltungsort – hier im Garten der Landeskirchlichen Gemeinschaft an der Reichenbacher Kirchgasse. Foto: Evelyn Kämpf
Reichenbach
„Gott hat mir meinen Schlaganfall geschenkt“: In Reichenbach gibt’s Antworten auf große Fragen
Redakteur
Von Gerd Möckel
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Die Jugendwoche „Alive“ steht vor der Tür. Es gibt Kreativ-Angebote, Cocktails, Musik, Tanz und Abende mit ganz viel Tiefgang. Ein Angebot junger Christen für junge Leute.

Mit Gott verhält es sich vielleicht ein wenig so wie mit der Kultur. Man weiß nicht, wie die Welt ohne sie aussähe. Ein Vergleich, der für Evelyn Kämpf durchaus naheliegt. Schließlich hat die Jugendreferentin der Jugendgruppen „Entschieden für Christus“ Reichenbach und Limbach den Hut auf bei der Reichenbacher Jugendwoche „Alive“....
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