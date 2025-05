Großauftrag für die Vogtlandbahn: So läuft es mit der Personalsuche

Tausende Besucher tummelten sich am Samstag auf dem Betriebshof der Vogtlandbahn in Neumark. Dort ging es nicht nur um einen Blick hinter die Kulissen, sondern auch um das neue Bahn-Zeitalter, das schon bald anbrechen soll.

Andrea und Tobias Künzel sind Eisenbahnenthusiasten. Einmal in den Führerstand einer Vogtlandbahn setzen - am Samstag beim Tag der offenen Tür auf den Betriebsgelände in Neumark war das möglich. Tobias Künzel fühlte sich so wohl, dass er den Lokführersitz gar nicht mehr verlassen wollte. „Es ist ganz toll, dass ich das erleben darf“,...