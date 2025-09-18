Großer Auftritt beim Europäischen Blasmusikfestival: Aufregung bei vogtländischen Musikern steigt

Reichenbach
Die Netzschkauer Musikanten haben jetzt noch einmal geprobt. Sie fiebern dem Auftritt beim Europäischen Blasmusikfestival in Bad Schlema entgegen.
Am Mittwochabend haben die Netzschkauer Musikanten bei der Generalprobe ihr Repertoire noch einmal durchgespielt, an Feinheiten gearbeitet und organisatorische Fragen geklärt. Jetzt muss alles sitzen für den ersten Auftritt beim Europäischen Blasmusikfestival in Bad Schlema, das am Freitag beginnt. „Wir sind schon alle ganz aufgeregt und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.