Großes Treffen in Limbach: Truckerherzen haben viel Platz für Kinder

Reichenbach
Trucks for Kids hieß es am Wochenende zum dritten Mal in Limbach. Was ist das Besondere am Truckerleben und warum zieht es selbst einen Rostocker bei der Hitze ins Vogtland statt an die Ostsee?
Sie haben Namen wie Kipper Mafia, Limolauch, Black Lady oder die Vornamen der Fahrer und ihrer Liebsten, sind mit Lampen, Plüschtieren, Fahnen geschmückt und verraten Lebensmottos wie Living the dream – den Traum leben: die knapp 100 Trucks, die am Wochenende auf das Gelände neben dem Limbacher Fußballfeld in Reih in Glied aufgereiht wurden....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.