GZSZ-Star kommt ins Vogtland: „Ich kenne natürlich die Plauener Spitze und die Göltzschtalbrücke“

Reichenbach
Reichenbach. Die Zuschauer kennen Ulrike Frank seit 2002 in der Rolle der Katrin Flemming aus der RTL-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Gerade ist die 56-Jährige auf Theatertournee. Vor ihrem Auftritt in Reichenbach hat die „Freie Presse“ mit ihr gesprochen.
Freie Presse: Frau Frank, Sie sind seit 2021 immer mal wieder mit der Kriminalkomödie „Ein gemeiner Trick“ von David Foley unterwegs. Wie kam es zu diesem Projekt?
