Unbekannte haben das SPD-Parteibüro in Reichenbach beschmiert.
Unbekannte haben das SPD-Parteibüro in Reichenbach beschmiert. Bild: Paul Zinken/dpa/Symbolbild
Unbekannte haben das SPD-Parteibüro in Reichenbach beschmiert.
Unbekannte haben das SPD-Parteibüro in Reichenbach beschmiert. Bild: Paul Zinken/dpa/Symbolbild
Reichenbach
Hakenkreuz an SPD-Bürgerbüro in Reichenbach
Von Jonas Patzwaldt und Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kriminalpolizei sucht nun den Täter, der das verfassungsfeindliche Symbol angebracht hat. Was Reichenbachs SPD-Chef zu dem Vorfall sagt.

An der Außenscheibe des SPD-Bürgerbüros in Reichenbach an der Zenkergasse ist ein Hakenkreuz geschmiert worden. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend und Donnerstagnachmittag. Das Nazi-Symbol hatte eine Größe von 30 mal 30 Zentimetern. Laut einer Sprecherin der Polizei wurden Ermittlungen wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher...
