Hallenbad Reichenbach: Warum die Pumpen unter Beobachtung bleiben

Reichenbach
Nach dem Probebetrieb gibt es Entwarnung. Das öffentliche Schwimmen soll am 24. September beginnen.
Gibt es ein technisches Problem im frisch sanierten Hallenbad am Roßplatz? Auf Anfrage hieß es am Dienstag aus der Stadtverwaltung, dass die Pumpen nicht die Leistung bringen würden, die sie bringen müssten. Luft in den Pumpen machte eine händische Entlüftung erforderlich. Bei der offiziellen technischen Übernahme des Hallenbades durch die...
