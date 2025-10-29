Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gewerbevereinschef Benedikt Lommer freut sich auf die Halloween-Einkaufsnacht am Donnerstag.
Gewerbevereinschef Benedikt Lommer freut sich auf die Halloween-Einkaufsnacht am Donnerstag. Bild: Gerd Betka
Gewerbevereinschef Benedikt Lommer freut sich auf die Halloween-Einkaufsnacht am Donnerstag.
Gewerbevereinschef Benedikt Lommer freut sich auf die Halloween-Einkaufsnacht am Donnerstag. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Halloween-Einkaufsnacht in Reichenbach bietet „höllisch gute Aktionen“
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

33 Geschäfte beteiligen sich. Highlights sind die Live-Musik auf dem Postplatz, eine Modenschau und Fledermaus Freddys Punktetour. Was Gewinnern mit der richtigen Glücklos-Nummer winkt.

Zum schaurig-schönen Einkaufen lädt die Reichenbacher Innenstadt am Donnerstag, 30. Oktober, von 17 bis 22 Uhr ein. Nach der Premiere im Vorjahr geht die 2. Halloween-Einkaufsnacht über die Bühne. „33 Geschäfte beteiligen sich“, freut sich Benedikt Lommer, Chef des Gewerbevereins. Er ergänzt: „Wir haben aus dem letzten Jahr gelernt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
24.10.2025
4 min.
Warum die Stadt Reichenbach plötzlich doppelt so viel Geld mit ihrem Wald verdient
Revierförster Dominik Feudel an der neuen Schutzhütte am Erlenteich bei Buchwald. 8000 Euro waren dafür im Wirtschaftsplan für den Reichenbacher Stadtwald vorgesehen.
Revierförster Dominik Feudel erklärt, woher der Mehrerlös kommt und wie es im Stadtforst weitergeht. Am Buß- und Bettag ruft die nächste Pflanzaktion des Gewerbevereins.
Gerd Betka
30.10.2025
3 min.
Von Grusel-Outfits bis Modenschau: Was die Halloween-Einkaufsnacht in Reichenbach geboten hat
 7 Bilder
Leon Matthes und sein Team vom Späti und Kosmetikladen warteten zweifellos mit den aufwändigsten Halloween-Verkleidungen auf.
33 Geschäfte beteiligten sich. Live-Musik und Kinder-Aktionen lockten viele Menschen in die City. Für jeden Einkauf winkte ein Glückslos.
Gerd Betka
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel