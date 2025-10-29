Halloween-Einkaufsnacht in Reichenbach bietet „höllisch gute Aktionen“

33 Geschäfte beteiligen sich. Highlights sind die Live-Musik auf dem Postplatz, eine Modenschau und Fledermaus Freddys Punktetour. Was Gewinnern mit der richtigen Glücklos-Nummer winkt.

Zum schaurig-schönen Einkaufen lädt die Reichenbacher Innenstadt am Donnerstag, 30. Oktober, von 17 bis 22 Uhr ein. Nach der Premiere im Vorjahr geht die 2. Halloween-Einkaufsnacht über die Bühne. „33 Geschäfte beteiligen sich“, freut sich Benedikt Lommer, Chef des Gewerbevereins. Er ergänzt: „Wir haben aus dem letzten Jahr gelernt.... Zum schaurig-schönen Einkaufen lädt die Reichenbacher Innenstadt am Donnerstag, 30. Oktober, von 17 bis 22 Uhr ein. Nach der Premiere im Vorjahr geht die 2. Halloween-Einkaufsnacht über die Bühne. „33 Geschäfte beteiligen sich“, freut sich Benedikt Lommer, Chef des Gewerbevereins. Er ergänzt: „Wir haben aus dem letzten Jahr gelernt....