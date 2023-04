Hausbewohner überrascht Diebin

Netzschkau.

Ein Hausbewohner in der Netzschkauer Schützenstraße hat eine Einbrecherin auf frischer Tat ertappt. Die 34-jährige hatte am Montagmittag das Grundstück betreten und sich über eine unverschlossene Tür Zutritt in das Mehrfamilienhaus verschafft, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nachdem sie in eine der Wohnungen eingedrungen war und mehrere persönliche Gegenstände im Wert von rund 100 Euro in einen Rucksack gesteckt hatte, wurde sie von dem Bewohner bemerkt. Der 50-Jährige rief daraufhin die Polizei. Die Beamten erstattete Anzeige wegen Einbruchsdiebstahls gegen die Frau. Den Angaben der Polizei zufolge handelt es sich um eine deutsche Staatsangehörige. (us)