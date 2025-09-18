Heinsdorf feiert Erntedankfest ganz groß: Mit Bauernmarkt, Teddy-Klinik, Spinn-Vorführung und vielem mehr

Die Gemeinde Heinsdorfergrund lädt am Sonntag ans Gemeindezentrum ein. Es gibt ein buntes Programm mit krönendem Abschluss.

In Heinsdorfergrund jagt ein top Ereignis das nächste. Nachdem die Gemeinde bei der Live-Übertragung der ZDF-Kindernachrichtensendung „Logo“ vom Mühlteich auf den Beinen war, steht am Sonntag das Erntedankfest an. Dafür haben die Heinsdorfer mit umliegenden Kirchgemeinden und Unterstützung zahlreicher Vereine sowie des Jugendgemeinderats...