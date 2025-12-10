MENÜ
  • Heinsdorfer Dorfgarten-Projekt ausgezeichnet: „Das sollte in ganz Sachsen Schule machen“

Ein Preis für den Heinsdorfer Kindergemeinderat.
Ein Preis für den Heinsdorfer Kindergemeinderat.
Reichenbach
Heinsdorfer Dorfgarten-Projekt ausgezeichnet: „Das sollte in ganz Sachsen Schule machen“
Von Gerd Möckel
Der Kindergemeinderat bleibt auch nach der „Logo“-Tour in aller Munde. Jetzt gab‘s einen Preis vom Landesverband Kita- und Schulfördervereine – demnächst geht‘s um den „KiKa-Award“.

Im September hatte das ZDF-Kindermagazin „Logo“ live aus Heinsdorfergrund berichtet. Schließlich gibt es weit und breit kein Dorf, das einen Kinder- und einen Jugendgemeinderat hat. Die Resonanz auf die Sendung war riesig. „Für die Kinder ist das heute noch das Highlight“, berichtet Lisette Wolf von der Gemeindeverwaltung. Und das...
