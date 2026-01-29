MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Heinsdorfergrund könnte bald eine Bürgerstiftung entstehen.
In Heinsdorfergrund könnte bald eine Bürgerstiftung entstehen. Bild: Symbolbild: Hendrik Schmidt/dpa
In Heinsdorfergrund könnte bald eine Bürgerstiftung entstehen.
In Heinsdorfergrund könnte bald eine Bürgerstiftung entstehen. Bild: Symbolbild: Hendrik Schmidt/dpa
Reichenbach
Heinsdorfergrund: Sparkasse informiert zu Bürgerstiftung
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sparkasse Vogtland informierte im Gemeinderat Heinsdorfergrund zu den Möglichkeiten einer Bürgerstiftung. Wie viel Vermögen würde es brauchen?

Im Gemeinderat Heinsdorfergrund war in dieser Woche Ronny Bley (Sparkasse Vogtland) zu Gast. Der Stiftungsmanager informierte die Anwesenden zu den Möglichkeiten, die das Modell der Bürgerstiftungen der Sparkasse Vogtland bietet. Das stieß auf inhaltliche Nachfragen der Gemeinderäte. Sie erkundigten sich etwa zu Finanzierung und Absicherung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:03 Uhr
4 min.
Deutsche-Bank-Gewinn 2025 auf Rekordniveau
Am Tag vor der Bilanzvorlage fand im Hauptsitz der Bank in Frankfurt eine Razzia des BKA wegen des Verdachts der Geldwäsche statt.
Deutschlands größtes Geldhaus hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Getrübt wird der Geschäftserfolg durch neuerliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche.
22.01.2026
3 min.
Aus Reichenbach zum „König der Löwen“? Wie ein Kinderheim eine Spende nutzen will
Den „König der Löwen“ besuchen wohl bald Kinder aus Reichenbach.
Das Reichenbacher Regebogenhaus erhält eine Spende von Kunden der Sparkasse. Was plant das Heim für Kinder und Jugendliche mit dem Geld?
Caspar Leder
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
10:00 Uhr
2 min.
Wenn Reichenbacher Kinder im Rollstuhl sitzen: Gehen sie künftig in Hauptmannsgrün zur Schule?
Durch das Ende des Unterrichts in Haus der Weinhold-Grundschule wird es in Reichenbach vorerst keine barrierefreie Schule geben. Was das für Kinder mit körperlicher Beeinträchtigung bedeutet.
Caspar Leder
08:02 Uhr
4 min.
Keine Angst vor dem Angstgegner: Handballer "wollen alles"
Deutschlands Handballer spielen um ihre erste EM-Medaille seit dem Titel 2016.
Nach dem Sieg gegen Frankreich träumen die deutschen Handballer vom EM-Gold. Der Hoffnungsträger wirft sich vor dem Halbfinale in einen Rausch. Sorgen bereitet hingegen der Abwehrchef.
Jordan Raza und Eric Dobias, dpa
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel