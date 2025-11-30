Hier schlagen Kinderherzen höher: Adventstrubel im Rollbockschuppen Oberheinsdorf

Der Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Rollbockvereins und des Gemeindezentrums Oberheinsdorf ist beliebt. Lehrerin Birgit Gündel gestaltet schon seit mehr als 20 Jahren das Programm. Hier verrät sie ihr Erfolgsrezept.

Wenn der Weihnachtsmarkt in den Rollbocklokschuppen Oberheinsdorf ruft, dann ist nicht etwa die 1902 gebaute Dampflokomotive der Star. Es sind die Kinder der der Neuber- und der Hauptmannsgrüner Grundschule und die Zwerge aus den Kindergärten „Löwenzahn", „Spatzennest" und „Pfiffiküsse".