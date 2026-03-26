MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • „Hier wuchs eine große Stadt heran“: Schau gewährt Einblick in Reichenbacher Großprojekt

Laden für Ostersonntag zur Sonderschau zum Reichenbacher Großprojekt in den Lok-Schuppen ein: Alexandra und Lukas Wolf sowie Karl-Heinz Meyer (li.) vom Traditionsverein Rollbockbahn.
Laden für Ostersonntag zur Sonderschau zum Reichenbacher Großprojekt in den Lok-Schuppen ein: Alexandra und Lukas Wolf sowie Karl-Heinz Meyer (li.) vom Traditionsverein Rollbockbahn. Foto: Gerd Möckel
Letzte Handgriffe an der Sonderschau – Karl-Heinz Meyer (vorn) und Lukas Wolf arbeiten im Verein Hand in Hand.
Letzte Handgriffe an der Sonderschau – Karl-Heinz Meyer (vorn) und Lukas Wolf arbeiten im Verein Hand in Hand. Foto: Gerd Möckel
Porzellan, Glas und mehr in Hülle und Fülle. Das gab’s im Haushaltwarengeschäft Oswald Dietrich an der Zwickauer Straße, Ecke Albertistraße. An dem Laden sollte die Bahnstrecke entlangführen. Später war dort die Sport-HO drin.
Porzellan, Glas und mehr in Hülle und Fülle. Das gab’s im Haushaltwarengeschäft Oswald Dietrich an der Zwickauer Straße, Ecke Albertistraße. An dem Laden sollte die Bahnstrecke entlangführen. Später war dort die Sport-HO drin. Foto: Gerd Möckel
Im Museum Lok-Schuppen Oberheinsdorf wird vieles anders. Im Hinblick auf „125 Jahre Rollbockbahn“ im nächsten Jahr krempelt der Rollbockverein seine Ausstellung in der zweiten Etage komplett um.
Im Museum Lok-Schuppen Oberheinsdorf wird vieles anders. Im Hinblick auf „125 Jahre Rollbockbahn“ im nächsten Jahr krempelt der Rollbockverein seine Ausstellung in der zweiten Etage komplett um. Foto: Gerd Möckel
Laden für Ostersonntag zur Sonderschau zum Reichenbacher Großprojekt in den Lok-Schuppen ein: Alexandra und Lukas Wolf sowie Karl-Heinz Meyer (li.) vom Traditionsverein Rollbockbahn.
Laden für Ostersonntag zur Sonderschau zum Reichenbacher Großprojekt in den Lok-Schuppen ein: Alexandra und Lukas Wolf sowie Karl-Heinz Meyer (li.) vom Traditionsverein Rollbockbahn. Foto: Gerd Möckel
Letzte Handgriffe an der Sonderschau – Karl-Heinz Meyer (vorn) und Lukas Wolf arbeiten im Verein Hand in Hand.
Letzte Handgriffe an der Sonderschau – Karl-Heinz Meyer (vorn) und Lukas Wolf arbeiten im Verein Hand in Hand. Foto: Gerd Möckel
Porzellan, Glas und mehr in Hülle und Fülle. Das gab’s im Haushaltwarengeschäft Oswald Dietrich an der Zwickauer Straße, Ecke Albertistraße. An dem Laden sollte die Bahnstrecke entlangführen. Später war dort die Sport-HO drin.
Porzellan, Glas und mehr in Hülle und Fülle. Das gab’s im Haushaltwarengeschäft Oswald Dietrich an der Zwickauer Straße, Ecke Albertistraße. An dem Laden sollte die Bahnstrecke entlangführen. Später war dort die Sport-HO drin. Foto: Gerd Möckel
Im Museum Lok-Schuppen Oberheinsdorf wird vieles anders. Im Hinblick auf „125 Jahre Rollbockbahn“ im nächsten Jahr krempelt der Rollbockverein seine Ausstellung in der zweiten Etage komplett um.
Im Museum Lok-Schuppen Oberheinsdorf wird vieles anders. Im Hinblick auf „125 Jahre Rollbockbahn“ im nächsten Jahr krempelt der Rollbockverein seine Ausstellung in der zweiten Etage komplett um. Foto: Gerd Möckel
Reichenbach
„Hier wuchs eine große Stadt heran“: Schau gewährt Einblick in Reichenbacher Großprojekt
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

45.000 Menschen im Jahr 1911: Da kam es zwischen Reichenbach, Mylau und Netzschkau zu einem Verkehrsproblem – so sollte es gelöst werden.

Ostersonntag gibt es im Museum Lok-Schuppen Oberheinsdorf eine Premiere. Eine Sonderschau informiert dann erstmalig über ein in letzter Sekunde gescheitertes Großprojekt: den Bau einer elektrischen Straßenbahn zwischen Reichenbach, Mylau und Netzschkau. Die Bahn sollte das Verkehrsproblem zwischen den rasch wachsenden Städten lösen. Dazu kam...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
12.03.2026
3 min.
Reichenbacher Nebenbahn kommt ganz groß raus
Peter König zeigte schon im Rollbockschuppen einen Teil seiner Werke.
Ein Bild von der Mylischen Bertha hat es in einen Kalender geschafft. Gesehen hat Künstler Peter König die Bahn nie. Von einem Foto abgemalt hat er das Motiv auch nicht. Wie kam das Bild zustande?
Gunter Niehus
18.03.2026
2 min.
Zweckverband Göltzschtalbrücke: Wie ist der Stand zwischen Reichenbach und Netzschkau?
Die Göltzschtalbrücke ist eines der Alleinstellungsmerkmale des Vogtlandes.
Reichenbach, Netzschkau und der Vogtlandkreis stimmen sich derzeit über den zu gründenden Zweckverband Göltzschtalbrücke ab. Wann könnten die ersten Ergebnisse vorgestellt werden?
Caspar Leder
17:30 Uhr
4 min.
Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen.
Zehn Millionen Euro will die Stadt Klingenthal in touristische Projekte rund um ihren Urlaubsort Mühlleithen investieren. Dort soll vor allem der Ganzjahrestourismus gestärkt werden. Was im Konzept drinsteht.
Tino Beyer
17:35 Uhr
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel