„Hier wuchs eine große Stadt heran“: Schau gewährt Einblick in Reichenbacher Großprojekt

Laden für Ostersonntag zur Sonderschau zum Reichenbacher Großprojekt in den Lok-Schuppen ein: Alexandra und Lukas Wolf sowie Karl-Heinz Meyer (li.) vom Traditionsverein Rollbockbahn. Foto: Gerd Möckel

Letzte Handgriffe an der Sonderschau – Karl-Heinz Meyer (vorn) und Lukas Wolf arbeiten im Verein Hand in Hand. Foto: Gerd Möckel

Porzellan, Glas und mehr in Hülle und Fülle. Das gab’s im Haushaltwarengeschäft Oswald Dietrich an der Zwickauer Straße, Ecke Albertistraße. An dem Laden sollte die Bahnstrecke entlangführen. Später war dort die Sport-HO drin. Foto: Gerd Möckel