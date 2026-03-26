„Hier wuchs eine große Stadt heran“: Schau gewährt Einblick in Reichenbacher Großprojekt

Reichenbach
45.000 Menschen im Jahr 1911: Da kam es zwischen Reichenbach, Mylau und Netzschkau zu einem Verkehrsproblem – so sollte es gelöst werden.
Ostersonntag gibt es im Museum Lok-Schuppen Oberheinsdorf eine Premiere. Eine Sonderschau informiert dann erstmalig über ein in letzter Sekunde gescheitertes Großprojekt: den Bau einer elektrischen Straßenbahn zwischen Reichenbach, Mylau und Netzschkau. Die Bahn sollte das Verkehrsproblem zwischen den rasch wachsenden Städten lösen. Dazu kam...
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