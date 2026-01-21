MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Ursula Appel
Bild: Michael Ritter
Bild: Ursula Appel
Bild: Michael Ritter
Reichenbach
Himmelsspektakel im Vogtland: Nordlicht verzaubert Göltzschtalbrücke
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das spektakuläre Nordlicht am Montagabend verschaffte Ursula Appel aus Netzschkau ein tolles Fotomotiv. Sie war nicht die einzige.

Vielleicht wäre ihr das spektakuläre Fotomotiv sogar durchgerutscht. Doch Ursula Appel bekam einen Tipp. „Eine frühere Kollegin hatte ein Bild von den Nordlichtern in ihrem Whatsapp-Status“, so die Netzschkauerin. Da sie von ihrer Wohnung aus einen guten Blick auf die Göltzschtalbrücke hat, warf sie gleich einen prüfenden Blick. Und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
16:48 Uhr
5 min.
Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
Die Beschuldigte soll Kontakt in die russische Botschaft unterhalten haben.
Eine Agentin, zwei Ex-Bundeswehrangehörige und ein Kontakt in der russischen Botschaft? Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionage für Moskau - und lässt eine Verdächtige festnehmen.
Jacqueline Melcher, Anne-Beatrice Clasmann und Carsten Hoffmann, dpa
20.01.2026
5 min.
Spektakel am Nachthimmel: Vogtländer staunen über Polarlichter – das sind die schönsten Fotos der „Freie Presse“-Leser
 17 Bilder
Von der Dammsteinstraße in Reichenbach aus gelang „Freie Presse“-Leser Gerald Schwandner dieses Polarlicht-Motiv.
Wer am späten Montagabend einen Blick gen Himmel wagte, der wurde belohnt. Die Nordlichter waren schon mit bloßem Auge erkennbar.
Nancy Dietrich
16:48 Uhr
1 min.
EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
Die US-Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland ist Grund für den Stopp. (Archivbild)
Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im...
11.01.2026
3 min.
Die Brücke an der Brücke: Wann das Wahrzeichen des Vogtlands endlich aufgewertet wird
Die Brücke ist seit dem Abbau eingelagert und wartet auf den Einbau. Dafür müssen aber Fördermittel fließen.
Unterhalb der Göltzschtalbrücke soll eine Fußgängerbrücke den Fluss überqueren. Die Stahlkonstruktion wartet zurzeit in Netzschkau auf den Einbau. Woran es bislang scheitert.
Gunter Niehus
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
Mehr Artikel