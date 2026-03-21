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Christian Flechsig am Lasergerät, wo die Motive aus Holz entstehen.
Christian Flechsig am Lasergerät, wo die Motive aus Holz entstehen. Foto: JB Steps
Die fertigen Lampen entstehen in mehreren Arbeitsschritten.
Die fertigen Lampen entstehen in mehreren Arbeitsschritten. Foto: JB Steps
Das Aufkleben der Laschen verlangt höchste Konzentration.
Das Aufkleben der Laschen verlangt höchste Konzentration. Foto: JB Steps
Christian Flechsig am Lasergerät, wo die Motive aus Holz entstehen.
Christian Flechsig am Lasergerät, wo die Motive aus Holz entstehen. Foto: JB Steps
Die fertigen Lampen entstehen in mehreren Arbeitsschritten.
Die fertigen Lampen entstehen in mehreren Arbeitsschritten. Foto: JB Steps
Das Aufkleben der Laschen verlangt höchste Konzentration.
Das Aufkleben der Laschen verlangt höchste Konzentration. Foto: JB Steps
Reichenbach
Holz trifft Herz: Feuerwehrmann aus dem Vogtland baut individuelle Lampen
Von Petra Steps
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Was macht ein Feuerwehrmann, wenn er gerade nicht rettet, löscht oder sich weiterbildet? Christian Flechsig hat neben Sport und Hochhaustreppenlauf ein neues Hobby gefunden.

„Ich mag viel warmes Licht. Aber das hat man meist nur zu Weihnachten“, sagt Christian Flechsig. Deshalb suchte er nach einer ganzjährigen Variante und fand diese in selbst kreierten Holzleuchten. „Die Holzbearbeitung ist ein schöner Ausgleich. Beim kreativen Gestalten kann ich wunderbar abschalten“, sagt der Berufsfeuerwehrmann, der oft...
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