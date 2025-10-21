Im Vogtland wird gekämpft und geböllert – Ritter lagern am Schloss und im Park

Reichenbach
In dieser Woche schlagen Ritter ihr Lager am Netzschkauer Schloss und im Park auf. Am Freitag findet die „Mylauer Musterung“ statt, die auch einiges für Besucher bietet.
Wer in dieser Woche zufällig am Netzschkauer Schloss vorbeikommt, dem werden ungewöhnliche Aktivitäten auffallen. Die „Kurfürstlich Sächsischen Kriegsknechte 1475“ bauen ab Dienstag ein Feldlager auf. Das Living History-Projekt zur Darstellung einer militärischen Einheit im späten 15. Jahrhundert passt damit gut in die Zeit des...
