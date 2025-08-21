Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Teil der Jugendgruppe Schneidenbach mit ihren Betreuern Torsten Jäkel und Konstantin Luick
Ein Teil der Jugendgruppe Schneidenbach mit ihren Betreuern Torsten Jäkel und Konstantin Luick Bild: JB Steps
Ein Teil der Jugendgruppe Schneidenbach mit ihren Betreuern Torsten Jäkel und Konstantin Luick
Ein Teil der Jugendgruppe Schneidenbach mit ihren Betreuern Torsten Jäkel und Konstantin Luick Bild: JB Steps
Reichenbach
Im zweiten Versuch: Reichenbacher Ortsteil hat wieder eine Jugendfeuerwehr
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Schneidenbach gibt es jetzt wieder eine Jugendgruppe der Feuerwehr. Zur Begrüßung gab es schicke Rucksäcke und Kinogutscheine. Und der Ortsvorsteher hatte noch eine tolle Nachricht im Gepäck.

Die Wache Schneidenbach der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach hat sechs Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren gefunden, die in einer Jugendgruppe der Jugendfeuerwehr mitarbeiten wollen. Damit kommt zu den Gruppen Reichenbach, Rotschau und Mylau eine vierte Formation dazu. „Vor rund 20 Jahren hatten wir schon mal eine Gruppe, aber dann...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:25 Uhr
1 min.
Unfall an der Rosine: Vollsperrung der S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn
Symbolbild Polizeikelle: Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn ist am Sonntagmittag vollgesperrt.
Wegen eines Verkehrsunfalls ist die S 184 in Höhe der Rosine derzeit vollgesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.
Cornelia Schönberg
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
11:37 Uhr
3 min.
Landrat lobt Arbeit der Kinder- und Jugendwehren im Vogtland: „Ohne euch hat die Feuerwehr in zehn, 15 Jahren keinen Nachwuchs mehr“
Sechs Kinderfeuerwehren haben sich beim Aktionstag der Kinderfeuerwehren in Limbach getroffen.
Ein Aktionstag der vogtländischen Kinderfeuerwehren ging am Wochenende in Limbach über die Bühne. Dass die Nachwuchs-Brandschützer möglichst schon früh starten sollten, hat einen Grund.
Petra Steps
12:24 Uhr
1 min.
Blitzschlag sorgt in Ostsachsen für hohen Sachschaden
Ein Blitzschlag hat im ostsächsischen Spreetal für einen hohen Sachschaden an einem Haus gesorgt. (Symbolbild)
Verhängnisvolle Kettenreaktion: Ein Blitz trifft einen Baum, der daraufhin auf ein Haus stürzt. Der Schaden ist erheblich.
14.08.2025
3 min.
1,0er-Abiturient im Reichenbacher Rathaus empfangen: „Philipp hat viele Talente“
Philipp Wetzl mit Schulleiter Mark Büdeker (links) und OB Henry Ruß vor einem echten Wetzl.
Reichenbachs Oberbürgermeister hat dem besten Absolventen der Hansa Handelsschule zur Traumnote 1,0 gratuliert. In welches Fettnäpfchen er dabei trat und wie er die Situation rettete.
Petra Steps
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel