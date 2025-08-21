Im zweiten Versuch: Reichenbacher Ortsteil hat wieder eine Jugendfeuerwehr

In Schneidenbach gibt es jetzt wieder eine Jugendgruppe der Feuerwehr. Zur Begrüßung gab es schicke Rucksäcke und Kinogutscheine. Und der Ortsvorsteher hatte noch eine tolle Nachricht im Gepäck.

Die Wache Schneidenbach der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach hat sechs Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren gefunden, die in einer Jugendgruppe der Jugendfeuerwehr mitarbeiten wollen. Damit kommt zu den Gruppen Reichenbach, Rotschau und Mylau eine vierte Formation dazu. „Vor rund 20 Jahren hatten wir schon mal eine Gruppe, aber dann...