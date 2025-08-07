In einer Scheune in Mylau ging’s los: Wie die Lackiererei Oehme auch beim Jubiläum an der A 72 für Glanz sorgt

Siegfried Oehme hat sich 1975 in Mylau selbstständig gemacht. Jetzt feiert das Familienunternehmen 50 Jahre - und die Kunden feiern mit.

Einmal Unternehmer, immer Unternehmer. Siegfried Oehme lässt es sich auch mit 87 Jahren nicht nehmen, regelmäßig im Betrieb vorbeizuschauen. Was er sieht, wenn er dabei an die Anfänge zurückdenkt? „Einen Unterschied wie Tag und Nacht“, antwortet der Firmengründer. „Alles ist anders, wenn ich nur an den Arbeitsschutz oder die Umwelt...