In Heinsdorf gewinnt jedes Los: Kinder stellen große Advents-Tombola auf die Beine

Zum Adventsmarkt in Oberheinsdorf steigt die traditionelle Tombola des Kindergemeinderats. Mit mehr als 2000 Preisen – der Erlös macht das Dorf noch schöner.

Am Samstag steigt der traditionelle Adventsmarkt am und im Gemeindezentrum Oberheinsdorf. Mittendrin im Trubel die ebenfalls traditionelle Advents-Tombola – auf die Beine gestellt vom Heinsdorfer Kindergemeinderat. Am Samstag steigt der traditionelle Adventsmarkt am und im Gemeindezentrum Oberheinsdorf. Mittendrin im Trubel die ebenfalls traditionelle Advents-Tombola – auf die Beine gestellt vom Heinsdorfer Kindergemeinderat.