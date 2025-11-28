Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Volle Konzentration beim Aufbau der Tombola – Ida Burkhold (links) und Elena Golle.
Volle Konzentration beim Aufbau der Tombola – Ida Burkhold (links) und Elena Golle. Bild: Gerd Möckel
Mit vollem Einsatz bei der Sache: Michelle Kaiser – die Koordinatorin des Heinsdorfer Kindergemeinderats.
Mit vollem Einsatz bei der Sache: Michelle Kaiser – die Koordinatorin des Heinsdorfer Kindergemeinderats. Bild: Gerd Möckel
Von der Drohne bis zum Kuli ist alles dabei.
Von der Drohne bis zum Kuli ist alles dabei. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
In Heinsdorf gewinnt jedes Los: Kinder stellen große Advents-Tombola auf die Beine
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zum Adventsmarkt in Oberheinsdorf steigt die traditionelle Tombola des Kindergemeinderats. Mit mehr als 2000 Preisen – der Erlös macht das Dorf noch schöner.

Am Samstag steigt der traditionelle Adventsmarkt am und im Gemeindezentrum Oberheinsdorf. Mittendrin im Trubel die ebenfalls traditionelle Advents-Tombola – auf die Beine gestellt vom Heinsdorfer Kindergemeinderat.
