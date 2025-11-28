In Heinsdorf gewinnt jedes Los: Kinder stellen große Advents-Tombola auf die Beine

Reichenbach
Zum Adventsmarkt in Oberheinsdorf steigt die traditionelle Tombola des Kindergemeinderats. Mit mehr als 2000 Preisen – der Erlös macht das Dorf noch schöner.
Am Samstag steigt der traditionelle Adventsmarkt am und im Gemeindezentrum Oberheinsdorf. Mittendrin im Trubel die ebenfalls traditionelle Advents-Tombola – auf die Beine gestellt vom Heinsdorfer Kindergemeinderat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.