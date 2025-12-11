In Lengenfeld endet eine Ära: „Ich war 35, arbeitslos, wusste nicht wohin – dann hab ich mir zehn Schlafzimmer gekauft“

Im Möbelhaus Herrmann gibt es noch eine Woche satte Rabatte – nach fast 35 Jahren ist Schluss. Bernhard Herrmanns Weg vom HO-Angestellten zum erfolgreichen Geschäftsmann.

Wer Bernhard Herrmann begegnet, trifft auf einen Schrank von Mann, dem man seine 69 Jahre nicht glauben kann. „Hält Arbeit jung? Ich habe immer gerne gearbeitet und meine persönliche Entscheidungsfreiheit geschätzt. Bei aller Verantwortung, die damit einhergeht. Mein Credo war: Du musst abends noch in den Spiegel schauen können“, sagt...