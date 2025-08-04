In Lengenfeld öffnet ein Kinder- und Jugendhaus: „Der Bedarf ist da, auch in unserer Stadt“

Ein Ort, an dem sich alle Kinder willkommen und wertgeschätzt fühlen. Das ist die Vision von LevelUP - ein neuer Verein, der für Donnerstag zur Eröffnungs-Party einlädt.

Lern- und Freizeitangebote für Kinder- und Jugendliche unter dem Dach einer Kirche? „Uns ist klar, dass es da bei einigen Vorbehalte gibt. Auch deshalb trennen wir beides durch die Vereinsgründung“, sagt Matthias Böttger vom Vorstand der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Lengenfeld im Hinblick auf LevelUP - der neue, unter dem Dach der... Lern- und Freizeitangebote für Kinder- und Jugendliche unter dem Dach einer Kirche? „Uns ist klar, dass es da bei einigen Vorbehalte gibt. Auch deshalb trennen wir beides durch die Vereinsgründung“, sagt Matthias Böttger vom Vorstand der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Lengenfeld im Hinblick auf LevelUP - der neue, unter dem Dach der...