OB Henry Ruß jüngst beim Jahresempfang, der mit dem Feuerwehr-Jubiläum verbunden war. Bild: Carsten Steps
OB Henry Ruß jüngst beim Jahresempfang, der mit dem Feuerwehr-Jubiläum verbunden war. Bild: Carsten Steps
Reichenbach
Jahresempfang und kein Ende: Stadtrats-Sondersitzung in Reichenbach einberufen
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am „jährlichen Zwang“ führt offenbar kein Weg vorbei. Aber zum Ältestenrat sei eine Aussage im Beschluss rechtswidrig.

Das Thema „Jahresempfang der Stadt Reichenbach“ wird den Stadtrat weiter beschäftigen. Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) hat Widerspruch gegen den Beschluss vom 1. September eingelegt. Für Montag, 22. September, 18.30 Uhr ist eine Sondersitzung des Stadtrates einberufen worden, bei der erneut zum Thema beraten und entschieden werden...
