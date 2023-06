Jeder fünfte Schüler ist Migrant: Was das für die Weinhold-Oberschule Reichenbach bedeutet

Die ganze Familie Guna aus Albanien ist tagsüber an der Weinhold-Oberschule in Reichenbach zu finden. Von links: Die Söhne David und Marko besuchen die 10. Klasse. Mutter Odeta unterrichtet auf Honorarbasis in den DaZ-Klassen, wo Deutsch als Zweitsprache gelehrt wird. Vater Shpetim ist Lehrer in den Fächern Mathematik und Physik. Foto: Anne Werner