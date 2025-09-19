Job-Offensive: Länderbahn aus dem Vogtland präsentiert sich am Leipziger Hauptbahnhof

„Tag der Schiene“: Samstag informiert die Länderbahn am Leipziger Hauptbahnhof über neue Stellen. 2026 wird schließlich auch ihr Streckennetz größer.

Reichenbach.

Die Länderbahn – regional als Vogtlandbahn bekannt – nutzt den bundesweiten Tag der Schiene am Samstag, 20. September, für eine Job-Offensive. Von 9 bis 18 Uhr hält am Leipziger Hauptbahnhof, Gleis 17, ein „Bewerberzug“, teilt Sprecherin Katerina Hagen mit. Hier informiert das Unternehmen über Berufe, Ausbildung und Karrierechancen. Die Länderbahn selbst wird größer: Ab Ende 2026 übernimmt sie die S-Bahn-Linien S3 sowie S5/S5X zwischen Halle, Leipzig und Plauen/Glauchau. Dafür werden neue Züge angeschafft und der Standort Neumark mitsamt Werkstatt ausgebaut. Auch Quereinsteiger seien willkommen. Begleitet wird der Aktionstag von Einblicken in die Werkstattarbeit, Führerstandsfahrten und einem Familienprogramm. (nütz)