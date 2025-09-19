Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Länderbahn sucht weiteres Personal, denn 2026 kommen Strecken hinzu.
Die Länderbahn sucht weiteres Personal, denn 2026 kommen Strecken hinzu. Bild: Daniela Hommel-Kreißl/Archiv
Die Länderbahn sucht weiteres Personal, denn 2026 kommen Strecken hinzu.
Die Länderbahn sucht weiteres Personal, denn 2026 kommen Strecken hinzu. Bild: Daniela Hommel-Kreißl/Archiv
Reichenbach
Job-Offensive: Länderbahn aus dem Vogtland präsentiert sich am Leipziger Hauptbahnhof
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Tag der Schiene“: Samstag informiert die Länderbahn am Leipziger Hauptbahnhof über neue Stellen. 2026 wird schließlich auch ihr Streckennetz größer.

Reichenbach.

Die Länderbahn – regional als Vogtlandbahn bekannt – nutzt den bundesweiten Tag der Schiene am Samstag, 20. September, für eine Job-Offensive. Von 9 bis 18 Uhr hält am Leipziger Hauptbahnhof, Gleis 17, ein „Bewerberzug“, teilt Sprecherin Katerina Hagen mit. Hier informiert das Unternehmen über Berufe, Ausbildung und Karrierechancen. Die Länderbahn selbst wird größer: Ab Ende 2026 übernimmt sie die S-Bahn-Linien S3 sowie S5/S5X zwischen Halle, Leipzig und Plauen/Glauchau. Dafür werden neue Züge angeschafft und der Standort Neumark mitsamt Werkstatt ausgebaut. Auch Quereinsteiger seien willkommen. Begleitet wird der Aktionstag von Einblicken in die Werkstattarbeit, Führerstandsfahrten und einem Familienprogramm. (nütz)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
28.08.2025
4 min.
Vogtlandbahn braucht 100 neue Leute: Welche Berufe vor allem gesucht werden
Werkstattleiter Benjamin Drechsler erläuterte Ministerin Regina Kraushaar die Pläne zur Erweiterung.
Der Grundstein für den Ausbau des Betriebshofs der Länderbahn in Neumark ist gelegt. Für die Region bedeutet das Millionenprojekt auch viele neue Jobs.
Gunter Niehus
12.07.2025
4 min.
Für neue Direktverbindung von Plauen nach Leipzig: Dieser Bauarbeiter aus dem Vogtland schult jetzt zum Lokführer um
Begleitetes Fahren gibt es auch bei der Bahn: Thomas Kolbe (rechts) passt auf, dass Sebastian Anlauft alles richtig macht.
Die Vogtländer freuen sich auf eine neue Direktverbindung: Die Länderbahn fährt ab Ende 2026 von Plauen und Reichenbach direkt nach Leipzig und Halle. Dafür braucht sie mehr Lokführer. Doch die sind rar.
Daniela Hommel-Kreißl
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
Mehr Artikel